Haberler Galatasaray Diego Costa kararını verdi! Galatasaray...

kararını verdi! ...

'de 5 Ocak itibarıyla açılan transfer sezonu için kulüpler çalışmalarına hız vermişken, son günlerde sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan 'dan haber geldi... İsmi ile anılan yıldız oyuncu ve 'dan gelen teklifleri kabul etmezken, gözünü 'e dikti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 12:32
Diego Costa kararını verdi! Galatasaray...

Atletico Madrid'den Geçtiğimiz günlerde ayrılan 'nın yeni takımı merak konusu oldu. Costa yeniden 'de forma giymek istiyor.

Diego Costa kararını verdi! Galatasaray...

SkySports'un haberine göre, asıllı İspanyol santrfor ve Brezilya'dan gelen transfer tekliflerini kabul etmedi.

Diego Costa kararını verdi! Galatasaray...

İngiliz basını Wolverhampton'ın Costa ile ilgilendiğini yazarken tecrübeli golcü gelecek teklifleri beklemeye çekildi.

Diego Costa kararını verdi! Galatasaray...

Daha önce 'de Chelsea forması giyen , 120 maçta 59 kaydetti.

Diego Costa kararını verdi! Galatasaray...

Kişisel sebeplerden dolayı Atletico'dan ayrılan 32 yaşındaki Costa, ilk olarak Aralık 2006'da imza attığı İspanyol ekibinde 2010-2014 yıllarında forma giymiş ve 2018'de tekrar takıma dönmüştü.

Diego Costa kararını verdi! Galatasaray...

Madrid ekibinde 215 maça çıkan ve 83 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, birer lig, Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

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