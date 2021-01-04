Bitigen’den 2. kırmızı!

Galatasaray, Bitigen'in yönettiği 9 maçın 4'ünde (3B, 1M) puan kaybetmekten kurtulamadı. Cimbom'a 11 sarı kart, 2 kırmızı kart gösteren Bitigen, rakip takımlara ise kırmızı kartına hiç başvurmadı, 22 sarı kart çıkardı.

RECEVİK'E CEZA KAPIDA

Emre Kılınç'a gösterilen kırmızı yüzünden protokol tribünü karıştı. Yönetici Mahmur Recevik'in iki TFF üyesi İsmail Erdem ve Ali Düşmez'i hedef alarak küfürler ettiği iddia edildi. Gelen ilk bilgilere göre; iki üye Recevik'i şikayet etti. Recevik, dün yaptığı bir açıklamayla hatalı davrandığını belirterek özür diledi.