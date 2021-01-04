Haberler Galatasaray Bitigen’den 2. kırmızı!

Bitigen’den 2. kırmızı!

Hakem , ağır bir kararla Emre'yi oyundan ihraç ederken VAR'ın inceleme talep etmesinin ardından da kararını değiştirmemişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 20:24 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Bitigen’den 2. kırmızı!

, Bitigen'in yönettiği 9 maçın 4'ünde (3B, 1M) puan kaybetmekten kurtulamadı. 'a 11 sarı kart, 2 kırmızı kart gösteren Bitigen, rakip takımlara ise kırmızı kartına hiç başvurmadı, 22 sarı kart çıkardı.

RECEVİK'E CEZA KAPIDA
'a gösterilen kırmızı yüzünden protokol tribünü karıştı. Yönetici Mahmur Recevik'in iki üyesi ve 'i hedef alarak küfürler ettiği iddia edildi. Gelen ilk bilgilere göre; iki üye Recevik'i şikayet etti. Recevik, dün yaptığı bir açıklamayla hatalı davrandığını belirterek özür diledi.

SON DAKİKA