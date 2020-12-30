Haberler Galatasaray Transfer haberi: Karagümrük'ün 2 yıldızı Galatasaray'a! İlk temas kuruldu

haberi: Karagümrük'ün 2 yıldızı 'a! İlk temas kuruldu

'de aldığı üst üste galibiyetlerle şampiyonluk iddiasını ispatlayan 'da gözler tamamen ara dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarının flaş ekibi 'ün iki yıldızı için ilk teması kurdu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:59
Transfer haberi: Karagümrük'ün 2 yıldızı Galatasaray'a! İlk temas kuruldu

Ara dönemi çalışmalarına hız veren , 'den 2 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor.

Transfer haberi: Karagümrük'ün 2 yıldızı Galatasaray'a! İlk temas kuruldu

Sarı kırmızılı kurmaylar, takımdaki eksik bölgeleri belirleyen teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre operasyonu yürütüyor.

Transfer haberi: Karagümrük'ün 2 yıldızı Galatasaray'a! İlk temas kuruldu

2020'yi lider kapatan , yapacağı hamlelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmanın planlarını yapıyor.

Transfer haberi: Karagümrük'ün 2 yıldızı Galatasaray'a! İlk temas kuruldu

Buna göre düğmeye basan Aslan, 'in flaş ekibi 'ün iki yıldızını gözüne kestirdi.

Transfer haberi: Karagümrük'ün 2 yıldızı Galatasaray'a! İlk temas kuruldu

BIGLIA VE NDAO BOMBASI!
TRT Spor'un haberine göre, , sezonun ilk yarısına performanslarıyla damga vuran Karagümrük'ün iki yıldızı Biglia ve Ndao için devreye girdi.

Transfer haberi: Karagümrük'ün 2 yıldızı Galatasaray'a! İlk temas kuruldu

İki futbolcunun durumunu soran sarı kırmızılı kurmayların, İstanbul ekibine henüz resmi teklifini iletmediği belirtildi.

Transfer haberi: Karagümrük'ün 2 yıldızı Galatasaray'a! İlk temas kuruldu

Bu sezon 'de Karagümrük orta sahasının en önemli ismi konumunda bulunan Lucas Biglia, 13 maçta forma giydi. Arjantinli yıldız, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Transfer haberi: Karagümrük'ün 2 yıldızı Galatasaray'a! İlk temas kuruldu

Alassane Ndao ise İstanbul ekibinin hücum organizasyonlarında büyük pay sahibi oldu. Hızı ve skora olan etkisiyle dikkat çeken Senegalli kanat oyuncusu, 14 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.

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