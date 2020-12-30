Transfer haberi: Karagümrük'ün 2 yıldızı Galatasaray'a! İlk temas kuruldu

Ara transfer dönemi çalışmalarına hız veren Galatasaray, Süper Lig'den 2 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılı kurmaylar, takımdaki eksik bölgeleri belirleyen teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre operasyonu yürütüyor.

2020'yi lider kapatan Galatasaray, yapacağı hamlelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmanın planlarını yapıyor.

Buna göre düğmeye basan Aslan, Süper Lig'in flaş ekibi Fatih Karagümrük'ün iki yıldızını gözüne kestirdi.

BIGLIA VE NDAO BOMBASI!

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, sezonun ilk yarısına performanslarıyla damga vuran Karagümrük'ün iki yıldızı Biglia ve Ndao için devreye girdi.

İki futbolcunun durumunu soran sarı kırmızılı kurmayların, İstanbul ekibine henüz resmi teklifini iletmediği belirtildi.

Bu sezon Süper Lig'de Karagümrük orta sahasının en önemli ismi konumunda bulunan Lucas Biglia, 13 maçta forma giydi. Arjantinli yıldız, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.