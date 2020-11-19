Galatasaray'da yeni yönetimin görev süresi belli oldu!

Galatasaray, 26 Aralık'ta olağanüstü seçime gitmeye hazırlanırken yeni yönetimin görev süresi de tartışmaya devam ediyor.

Zira sarı-kırmızılı kulüpte seçimler mayıs ayında yapılıyor. Şu ana kadar Cengiz Özyalçın, Metin Öztürk ve Burak Elmas adaylığını açıklarken üç isim içinde sadece Özyalçın, mayıs ayına kadar göreve talip olduğunu açıkladı.





Böyle bir dönemde üç aday çıkmasının önemli olduğunu belirten eski başkan adaylarından Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, "Doğru olan, Mayıs'a kadar görev yapacak bir yönetim seçmektir. Yeni gelen yönetim 5 aylığına göreve geldiğini kabul etmeli" dedi.

TERİM İLE ÇOK İYİ ANLAŞIR

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan ve Cengiz Özyalçın'ın mayıs ayında yapılacak seçime kulübü başarıyla taşıyacağını ifade eden Özdoğan, "Özyalçın, Galatasaray'da Metin Oktay ve Turgay Şeren'le top oynamış bir insan. Galatasaraylı Sporcuların Derneği'nin kurucu başkanıdır. Yönetimde ikinci başkanlık ve genel sekreterlik yapmıştır.



