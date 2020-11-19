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'da yeni yönetimin görev süresi belli oldu!

'da hazırlıkları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda seçime girecek adayların 5 aylığına seçileceğini belirten Genel Kurul Üyesi , “Cengiz Özyalçın, Galatasaray’ı Mayıs’taki olağan seçime başarıyla taşıyacaktır” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:20 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Galatasaray'da yeni yönetimin görev süresi belli oldu!

, 26 Aralık'ta olağanüstü seçime gitmeye hazırlanırken yeni yönetimin görev süresi de tartışmaya devam ediyor.

Galatasaray'da yeni yönetimin görev süresi belli oldu!

Zira sarı-kırmızılı kulüpte seçimler mayıs ayında yapılıyor. Şu ana kadar Cengiz Özyalçın, Metin Öztürk ve Burak Elmas adaylığını açıklarken üç isim içinde sadece Özyalçın, mayıs ayına kadar göreve talip olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da yeni yönetimin görev süresi belli oldu!

Böyle bir dönemde üç aday çıkmasının önemli olduğunu belirten eski başkan adaylarından Prof. Dr. , "Doğru olan, Mayıs'a kadar görev yapacak bir yönetim seçmektir. Yeni gelen yönetim 5 aylığına göreve geldiğini kabul etmeli" dedi.

Galatasaray'da yeni yönetimin görev süresi belli oldu!

TERİM İLE ÇOK İYİ ANLAŞIR
Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan ve Cengiz Özyalçın'ın mayıs ayında yapılacak seçime kulübü başarıyla taşıyacağını ifade eden Özdoğan, "Özyalçın, 'da Metin Oktay ve Turgay Şeren'le top oynamış bir insan. Galatasaraylı Sporcuların Derneği'nin kurucu başkanıdır. Yönetimde ikinci başkanlık ve genel sekreterlik yapmıştır.

Galatasaray'da yeni yönetimin görev süresi belli oldu!

Bu tecrübeleri ile Fatih Terim'in en iyi anlayan isim olacaktır. Cengiz Özyalçın başkan olursa, şampiyonluğun en önemli adayıdır. Bir ağabey olarak, olarak Galatasaray'ı Mayıs'taki olağan seçime kadar başarıyla götürecektir" diye konuştu.

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