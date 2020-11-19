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'da 'nın Uruguay'dan dönüş tarihi belli oldu!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da ayağı kırıldığı için uzun bir süredir sahalardan uzak kalan kaleci , annesinin vefatı nedeniyle gittiği Uruguay'dan 26 Kasım'da dönecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 08:01
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın Uruguay'dan dönüş tarihi belli oldu!

'ın 1 numarası için 2020 yılı çok kötü geçti... Sabah'ta yer alan habere göre önce ayağı kırılan ardından annesini kaybeden Uruguaylı file bekçisi, iki ay önce annesinin durumu ağırlaşınca gittiği Uruguay'dan 26 Kasım'da 'a dönecek.

14 Haziran'da ayağı kırılan 34 yaşındaki Muslera'nın lisansı çıkarılmadığı için ocak ayından önce kaleyi koruması mümkün gözükmüyor. Salonda bireysel çalışmalarını aksatmayan deneyimli kaleci, aralık ayında sahaya inecek.

Muslera sezonun ikinci yarısında kaleyi Okan Kocuk-Fatih Öztürk ikilisinden teslim alacak.

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