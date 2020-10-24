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BB Erzurumspor – maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

’in 6. haftasında heyecan devam ediyor. BB Erzurumspor sahasında ’ı konuk edecek. ’nda oynanacak mücadelenin yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Öte yandan muhtemel 11’ler de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor – Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 07:29 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 07:29
BB Erzurumspor – Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar…

BB ERZURUMSPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor – Galatasaray maçı 24 Ekim Cumartesi günü 'nda saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR – GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Obertan, Novikovas, Emrah, Ricardo

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, , Emre Kılınç, Arda, Babel, Falcao

BB ERZURUMSPOR – GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan BB Erzurumspor – Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşlerin yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak.

FEGHOULI VE LINNES KADRODA YOK

Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, , , Younes Belhanda, , Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, , Emre Akbaba, Emre Taşdemir, , Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, , Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, .

Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kadrosunda Sofiane Feghouli ve Martin Linnes yer almıyor.

ETEBO CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, maçında forma giyemeyecek. Etebo, Süper Lig'in 5. haftasında ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

LUYINDAMA VE BELHANDA CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Luyindama ve Belhanda sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

LİGDE İLK KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKACAK

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez dışında müsabaka oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR İLE 3. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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