BB Erzurumspor – Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar…

BB ERZURUMSPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor – Galatasaray maçı 24 Ekim Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR – GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Obertan, Novikovas, Emrah, Ricardo

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Babel, Falcao

BB ERZURUMSPOR – GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan BB Erzurumspor – Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşlerin yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak.

FEGHOULI VE LINNES KADRODA YOK

Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kadrosunda Sofiane Feghouli ve Martin Linnes yer almıyor.

ETEBO CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Etebo, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

LUYINDAMA VE BELHANDA CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Luyindama ve Belhanda sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

LİGDE İLK KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKACAK

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR İLE 3. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.