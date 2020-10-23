Haberler Galatasaray Mario Jardel'den acı itiraf! "Uyuşturucu bağımlılığı ve depresyon..."

'den acı itiraf! " bağımlılığı ve depresyon..."

'ın unutulmaz golcülerinden 'den acı itiraf... Daha  önce Vasco da Gama, Sporting Lizbon, Porto ve Galatasaray'da forma giyen eski golcü, geçmişte bağımlılığı ve depresyonla mücadele ettiğini, bu sürede futbol camiasından kimsenin kendisine yardımcı olmadığını söyledi. İşte o ifadeler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 16:11 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 16:45
Mario Jardel'den acı itiraf! "Uyuşturucu bağımlılığı ve depresyon..."

'ın Süper Kupa'yı kazandığı kadrosunda yer alan , geçmişte yaşadığı kötü anıları anlattı.

Daha önce ile mücadele ettiğini belirten eski golcü, bu esnada futbol camiasından çok az kişinin yanında olduğunu itiraf etti.

Jardel konuşmasında kendisine yardım etmeyen insanlara saygı duyduğunu ancak futbol camiasında çok az kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı.

"DEPRESYONDAYDIM"
Öte yandan Jardel, uyuşturucu ile mücadele sırasında ağır bir depresyon geçirdiğini de ifade etti.

"ANNEM VE BABAM DA..."
Eski golcü bunlarla beraber babasının da bir alkol bağımlısını olduğunu ve 42 yaşında kendisini kalp krizinden kaybettiğini açıkladı. Öte yandan Mario Jardel, annesinin alkol nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve 6 ay klinikte yaşadığını anlattı.

YİNE BAŞLADI AMA...
Jardel, annesinin kısa süre önce yeniden alkol kullanmaya başladığını gördüğünü ve bunu engellediğini de sözlerine ekledi.

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