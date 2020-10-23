Son dakika Galatasaray haberi: Falcao'nun sözleşmesinde dikkat çeken detay!

Galatasaray'da performansıyla tartışılan ve geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz'in söylediği iddia edilen, "Falcao gelecek, goller atacak. 500 bin forma satılacak dediler ama 30 bin satıldı" sözleriyle gündeme gelen Radamel Falcao ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"MONACO'YA YÜZDE 60 PAY"

Hürriyet'in haberine göre, Monaco ile yapılan uzun görüşme, pazarlık sonrasında Falcao, bonservis ödemeden transfer edildi. Ve Galatasaray transferi bedelsiz bitirebilmek için Ligue 1 ekibini sözleşmeye önemli bir madde koyarak ikna etti. Falcao'nun bonservisinin yüzde 60'ı yine Monaco kulübüne verildi. Yani Kolombiyalı futbolcu ocak ayında ya da sezon sonunda kendisini halen transfer etmek isteyen Inter Miami'ye imza atarsa ödenecek bonservisin sadece yüzde 40'ın Galatasaray'ın kasasına girecek. Kalan yüzde 60'ı ise Monaco alacak.

NE KADAR FORMA SATILDI?

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a imza atmasının ardından son 1.5 yılda satılan toplam forma adedi 300 bin. Sarı kırmızılılar 2019-20 sezonunda yaklaşık 200 bin adet forma satışı gerçekleştirdi. Bu sezon için ise Nike'a 250 bin forma siparişi verdi. Ancak dünyaca ünlü firma bu siparişin 100 bin adete yakınını pandemi nedeniyle azalttı. 2020-21 sezonu için 150 bin adet forma siparişi alındı.

Galatasaray Kulübü'nün tarihinde en yüksek forma satışı ise 2012-13 sezonunda gerçekleşti. Dünyaca ünlü iki yıldızı kadrosuna katan Galatasaray kulübü o dönemde Nike'tan rekor bir forma siparişinde bulundu. Hem Drogba'yı hem de Sneijder'ı kadrosuna katan Galatasaray, 500 bin adet forma sipariş etti. Ve o sezon 300 bin forma sattı.