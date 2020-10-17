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Besic bin pişman

 Lig'den ayrılmamak için 'ın teklifini reddeden , Everton'da bu sezon da süre bulamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 23:31 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Besic bin pişman

Lig'den ayrılmamak için 'ın teklifini reddeden , Everton'da bu sezon da süre bulamadı. 28 yaşındaki ön libero kiralık olarak başka bir ekibe de gidemediği için rezerv takıma düştü. Besic'in, sarı-kırmızılıların teklifini kabul etmediği için bin pişman olduğu belirtildi.

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