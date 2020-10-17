Besic bin pişman

Premier Lig'den ayrılmamak için Galatasaray'ın teklifini reddeden Muhammed Besic, Everton'da bu sezon da süre bulamadı. 28 yaşındaki ön libero kiralık olarak başka bir ekibe de gidemediği için rezerv takıma düştü. Besic'in, sarı-kırmızılıların teklifini kabul etmediği için bin pişman olduğu belirtildi.