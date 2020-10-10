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'ın başı dertte! tehlikesi kapıda

'de geçen sezon biletini alamayan corona virüsü pandemisi nedeniyle de ekonomik gelirleri iyice azalan , ’ya verdiği 10 milyon Euro zarar limitini de aşmış durumda... Durum böyle olunca da sarı-kırmızılı kulüp için tehlikesi yeniden gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 09:06 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 09:40
Galatasaray'ın başı dertte! Finansal Fair Play tehlikesi kapıda

'nin %15 sapma ile birlikte 493.3 milyon TL harcama limiti koyduğu , ön libero transferi yapmayarak limitlere uydu.

Ancak TFF ile sorun yaşamayan sarı-kırmızılılarda tehlikesi baş gösterdi. 2018'de ile 4 yıllık anlaşma imzalayan G.Saray'a transferde 'sattığın kadar al' zorunluluğu getirilmişti.

2 yıldır bu kurala uyan Aslan, 2019-20'de azami 10 milyon euro açık vermeyi taahhüt etmişti. geliri ve tribün geliri sayesinde sınırı aşmayan G.Saray, UEFA ile yapılan anlaşma çerçevesinde zarar etmeden başa baş bütçeye sahip olmak zorunda.

4 MİLYON EURO AŞTI!
Sabah'ın haberine göre; 2 sene sonra Devler Ligi pastasından mahrum kalan ve corona virüsü sürecinde tribün gelirinden de olan kulübün finansal tablosu incelendiğinde 14 milyon Euro zarar söz konusu.

Tekrardan tehlikesine giren Galatasaray, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi'nin yapacağı incelemeye kadar 14 milyon Euro zararı sıfıra indirmenin çaresini arıyor.

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