Haberler Galatasaray SON DAKİKA: Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesinde iptal kararı! İşte o pozisyon...

: - mücadelesinde iptal kararı! İşte o pozisyon...

... 'de 4. haftanın kapanış mücadelesinde karşılaşan - maçında tartışmalı bir karar yaşandı. Kasımpaşa'nın bulduğu gol sonrası çizgi hakemi ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR'a giden gol öncesi Kasımpaşalı futbolcunun faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı. İşte Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesinde tartışılan o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 19:39 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 19:44
SON DAKİKA: Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesinde iptal kararı! İşte o pozisyon...

'in 4. haftasının dikkat çeken mücadelesinde ile , Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele içerisinde geçen mücadelede düdük çaldı.

Karşılaşmada dakikalar 24'ü gösterirken, Kasımpaşa üst üste atakaları sonrası 28 yaşındaki oyuncusu Yusuf Erdoğan ile golü buldu ancak mücadelenin yardımcı hakemi gol sonrası ofsayt bayrağını kaldırarak golü geçersiz saydı. VAR odasından gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyen tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yaklaşık 3 dakika incelediği pozisyonu, gol öncesi Kasımpaşalı futbolcu Adam ile Diagne arasında yaşanan mücadele sonrası Adam'ın faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Bu karar sonrası oyun, 'nın kullandığı serbest vuruşla kaldığı yerden devam etti.

İşte tartışmalı faul ve ofsayt pozisyonu (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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