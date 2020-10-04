SON DAKİKA: Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesinde iptal kararı! İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 4. haftasının dikkat çeken mücadelesinde Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele içerisinde geçen mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı.

Karşılaşmada dakikalar 24'ü gösterirken, Kasımpaşa üst üste atakaları sonrası 28 yaşındaki oyuncusu Yusuf Erdoğan ile golü buldu ancak mücadelenin yardımcı hakemi gol sonrası ofsayt bayrağını kaldırarak golü geçersiz saydı. VAR odasından gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyen tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yaklaşık 3 dakika incelediği pozisyonu, gol öncesi Kasımpaşalı futbolcu Adam ile Diagne arasında yaşanan mücadele sonrası Adam'ın faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Bu karar sonrası oyun, Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşla kaldığı yerden devam etti.

İşte tartışmalı faul ve ofsayt pozisyonu (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)