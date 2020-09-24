PFDK kararları açıklandı! Galatasaray ve Trabzonspor...

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:



GALATASARAY A.Ş.'nin, 20.09.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 19.09.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ÖMER SAĞIROĞLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kurulumuza sevk edilen ÜMİT ÖZGÜR hakkında, bu kişinin FDT'nin 3. maddesi uyarınca Futbol Disiplin Talimatı hükümlerine tabi kişilerden olmadığı anlaşıldığından KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, Karar verilmiştir.



