Yeni takımı resmen açıklandı! Galatasaray'ı üzen haber...

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ardından transferde en atak takım konumunda. Yeni sezonda taraftarlarına geçtiğimiz yılın kötü hatıralarına unutturmak isteyen Aslan, şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürürken, transfer görüşmelerine de devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri olan ve 2014 yılından bu yana İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Bonaventura ile ilk temas kurulmuştu. 31 yaşındaki İtalyan yıldızın menajeriyle temas kuran G.Saray böylece ilk adımı atmış, sarı-kırmızılılarınBonaventura'yla da yüz yüze görüşmesi bekleniyordu.

Takımı Milan'dan da yeni sözleşme teklifi alan Bonaventura'nın nasıl bir karar vereceği merak ediliyordu.

GALATASARAY'I ÜZEN HABER GELDİ!

Galatasaray gibi birçok Avrupa ekibinin peşinde olduğu 31 yaşındaki Giacomo Bonaventura'nın bir diğer İtalyan ekibi Fiorentina ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Köklü kulüp bu transferi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla resmen açıkladı.

İşte o paylaşım...