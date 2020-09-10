Yeni takımı resmen açıklandı! Galatasaray'ı üzen haber...
Yeni sezon için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray transferde de atağa kalkmış vaziyette. Son olarak Etebo'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılara listesinde bulunan bir isimden de kötü bir haber geldi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ardından transferde en atak takım konumunda. Yeni sezonda taraftarlarına geçtiğimiz yılın kötü hatıralarına unutturmak isteyen Aslan, şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürürken, transfer görüşmelerine de devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri olan ve 2014 yılından bu yana İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Bonaventura ile ilk temas kurulmuştu. 31 yaşındaki İtalyan yıldızın menajeriyle temas kuran G.Saray böylece ilk adımı atmış, sarı-kırmızılılarınBonaventura'yla da yüz yüze görüşmesi bekleniyordu.
Takımı Milan'dan da yeni sözleşme teklifi alan Bonaventura'nın nasıl bir karar vereceği merak ediliyordu.
GALATASARAY'I ÜZEN HABER GELDİ!
Galatasaray gibi birçok Avrupa ekibinin peşinde olduğu 31 yaşındaki Giacomo Bonaventura'nın bir diğer İtalyan ekibi Fiorentina ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Köklü kulüp bu transferi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla resmen açıkladı.
İşte o paylaşım...
B O N A V E N T U R A ??— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 10, 2020
Jack Bonaventura è un nuovo giocatore della Fiorentina ??#ForzaViola ?? #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard ?? pic.twitter.com/T9cfxK1Bma
- 10.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni takımı resmen açıklandı! Galatasaray'ı üzen haber... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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