Galatasaray'da gizli hedef ortaya çıktı! İspanya'dan yıldız orta saha geliyor

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir."