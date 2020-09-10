Galatasaray'da gizli hedef ortaya çıktı! İspanya'dan yıldız orta saha geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'da gizli hedef ortaya çıktı! İspanya'dan yıldız orta saha geliyor

Galatasaray'da gizli hedef ortaya çıktı! İspanya'dan yıldız orta saha geliyor

Gelecek sezon adına transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ve orta saha transferi için adeta gaza basan Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, La Liga'da forma giyen Fransız yıldız orta saha için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

10 Eylül 2020 Perşembe 12:22
Galatasaray'da gizli hedef ortaya çıktı! İspanya'dan yıldız orta saha geliyor

Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Omar Elabdellaoui, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç gibi isimleri kadrosuna katarak yeni sezon öncesi daha da iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, orta saha transferine yönelmişti.

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Galatasaray'da gizli hedef ortaya çıktı! İspanya'dan yıldız orta saha geliyor

Kadrosunda Taylan Antalyalı, Ryan Donk ve Younes Belhanda olmak üzere yalnızca 3 merkezi orta sahası bulunan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, en az 2 transferi işaret etmişti.

Galatasaray'da gizli hedef ortaya çıktı! İspanya'dan yıldız orta saha geliyor

İLK TAKVİYE ETEBO!

Stoke City'de forma giyen Oghenekaro Etebo'yu kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, ilk takviyesini gerçekleştirdi.

Galatasaray'da gizli hedef ortaya çıktı! İspanya'dan yıldız orta saha geliyor

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir."

Galatasaray'da gizli hedef ortaya çıktı! İspanya'dan yıldız orta saha geliyor

"Yapılan anlaşmaya göre kiralama süresi boyunca Şirketimizin, net 7.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

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