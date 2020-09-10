Kupalar için hazırız
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Marcao, Brezilya basınından Lance'a konuştu.
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Marcao, Brezilya basınından Lance'a konuştu ve "Kupalarla dolu bir yıl olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Kötü bir sezon geçirdiklerini ve artık sadece başarıya odaklanacaklarını kaydeden sarı-kırmızılı stoper, "Hepimiz hazırız. Galatasaray için kupaların kazanıldığı bir yıl olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sezon başı kampında hocamız yönetiminde çok iyi çalıştık ve bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
- 10.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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