Son dakika: Galatasaray Oghenekaro Etebo transferini resmen açıkladı!

Galatasaray Kulübü, Stoke City forması giyen orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo'yu bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılılar, Stoke City'e kiralama bedeli olarak 675 bin Euro ödeyecek ve sezon sonunda 7.5 milyon Euro karşılığında oyuncuyu satın alma hakkına sahip olacak. Galatasaray, Etebo'ya ise bir yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre kiralama süresi boyunca Şirketimizin, net 7.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

MUSTAFA CENGİZ: ETEBO'NUN BAŞARIYI İSTEYEN BİR YAPISI VAR

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte imza töreninde yer alan başkan Mustafa Cengiz de transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Etebo'nun savaşçı bir yapısının olduğunu ve Galatasaray'a faydalı olacağına inandığını belirten Cengiz, şöyle konuştu: "Hayırlı olsun. Scout ekibimizin araştırmalarıyla ve teknik ekibimizin onayı doğrultusunda, gereken mali yapılanma içinde transferleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki uzun sürüyor ve taraftarlarımız sabırsızlanıyor. Beklentileri en optimum düzeyde karşılamak durumundayız. Birinci hedefimiz ve asıl düşüncemiz Galatasaray ve Galatasaray'ın geleceği. Biz bugün varız yarın yokuz. Gelecek kuşakları, çocuklarımızı, torunlarımızı düşünmek zorundayız. Bir devlet de böyle kurulur, bir organizasyon da böyle yüzyıllarca sürer. Geçmiş yönetimlerin bize verdiği bu emaneti en iyi şekilde gelecek yönetimlere, gelecek kuşaklara teslim etmek zorundayız. Çok genç bir kardeşimiz. Savaşçı bir karakteri var. Başarıyı isteyen bir yapısı var. Onun Galatasaray'a hizmet edeceğine ve camiamızı mutlu edeceğine inanıyoruz. Allah utandırmasın."

OGHENEKARO ETEBO KİMDİR?

9 Kasım 1995'te Nijerya'da doğan Etebo, futbola ülkesini takımlarından Warri Wolves'ta başladı. 25 yaşındaki orta saha, kariyerinde daha önce Feirense, Las Palmas, Stoke City ve Getafe takımlarının formasını giydi. Nijerya Milli Takımı'yla da 31 maça çıkan Etebo, 2 gol kaydetti. Son olarak La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Nijeryalı kariyerinde ise toplamda 160 maça çıktı ve 14 gol atıp 7 asist yaptı.