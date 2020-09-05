Son dakika: Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Porto'dan transfer için karar!  - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Porto'dan transfer kararı!

'dan ayrılıyor mu? 'dan için karar!

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Porto'dan transfer için karar!

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların 'iyi bir teklif gelmesi halinde yollarını ayırmayı düşündüğü' 'nun, kısa süre önce 'ya döneceği iddiası ortaya atılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından transferin perde arkası ortaya çıkarken, Porto'nun Falcao için verdiği son kararı Kolombiya basını duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da belirsizliği sürüyor... Sarı kırmızılıların ayrılığına sıcak baktığı Kolombiyalı golcünün kısa süre önce 'ya transferi gündeme gelmişti. Yıldız golcünün ülkesinin basını, konu ile ilgili yazdığı haberde okuyucularına bu iddiaların perde arkasını duyurdu.

Gol.caracoltv.com adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Portekiz ekibi ve Falcao'nun eski takımı Porto, yıldız golcüyü renklerine katmak için kısa süre önce nabız yokladı.

Falcao'yu soruşturan Portolu yetkililer, yıldız futbolcunun şartlarını sordu ve beklemediği bir cevapla karşı karşıya kaldı. Buna göre Falcao'nun aldığı yıllık 5 milyon euroluk net maaş, Portekiz temsilcisinin geri çekilmesine neden oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim sessizliğini koruyor

"BU ŞARTLARDA İMKANSIZ"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Portolu yetkililer şimdilik Falcao transferini rafa kaldırdı. Hatta kulüp yönetimi, kendilerine yöneltilen sorularında 'imkansız' cevabını veriyor.

CORONA VİRÜSÜ DE TRANSFERİ ZORLAŞTIRIYOR
Öte yandan corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali olarak büyük kayba uğrayan Porto'nun şu an için Falcao'ya yıllık 5 milyon euro ödeyemeyeceği, bu rakamın çok altına inildiği taktirde oyuncuya imza attırabileceği ifade edildi.

  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 18:03
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Porto'dan transfer için karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA