Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Porto'dan transfer için karar!
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların 'iyi bir teklif gelmesi halinde yollarını ayırmayı düşündüğü' Radamel Falcao'nun, kısa süre önce Porto'ya döneceği iddiası ortaya atılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından transferin perde arkası ortaya çıkarken, Porto'nun Falcao için verdiği son kararı Kolombiya basını duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da Radamel Falcao belirsizliği sürüyor... Sarı kırmızılıların ayrılığına sıcak baktığı Kolombiyalı golcünün kısa süre önce Porto'ya transferi gündeme gelmişti. Yıldız golcünün ülkesinin basını, konu ile ilgili yazdığı haberde okuyucularına bu iddiaların perde arkasını duyurdu.
Gol.caracoltv.com adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Portekiz ekibi ve Falcao'nun eski takımı Porto, yıldız golcüyü renklerine katmak için kısa süre önce nabız yokladı.
Falcao'yu soruşturan Portolu yetkililer, yıldız futbolcunun şartlarını sordu ve beklemediği bir cevapla karşı karşıya kaldı. Buna göre Falcao'nun aldığı yıllık 5 milyon euroluk net maaş, Portekiz temsilcisinin geri çekilmesine neden oldu.
"BU ŞARTLARDA İMKANSIZ"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Portolu yetkililer şimdilik Falcao transferini rafa kaldırdı. Hatta kulüp yönetimi, kendilerine yöneltilen transfer sorularında 'imkansız' cevabını veriyor.
CORONA VİRÜSÜ DE TRANSFERİ ZORLAŞTIRIYOR
Öte yandan corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali olarak büyük kayba uğrayan Porto'nun şu an için Falcao'ya yıllık 5 milyon euro ödeyemeyeceği, bu rakamın çok altına inildiği taktirde oyuncuya imza attırabileceği ifade edildi.
- 05.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 18:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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