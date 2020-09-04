Galatasaray'dan kombine açıklaması geldi! Kombine alanların hakları devam edecek mi?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, TFF'nin stadyum doluluk oranını yüzde 30 olarak açıklamasının ardından kombine biletleri satışa çıkarmıştı. Bilim kurulunun önerisi ile birlikte TFF, Süper Lig maçlarının ilk yarısında maçların seyircisiz oynanacağını açıklamıştı.

GALATASARAY'DAN KOMBİNE AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig 2020 - 2021 sezonu için VIP koltuk veya kombine satın alan taraftarlarımız, Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun ilk yarısının sonuna dek maçları seyretme hakkına sahip olacaktır." ifadeleri kullanıldı.