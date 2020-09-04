Galatasaray'dan kombine açıklaması geldi! Kombine alanların hakları devam edecek mi?
Süper Lig'in ilk yarısının seyircisiz oynanacağı açıklandı. Taraftarlar alınan kombinelerin akıbetini merak ediyordu. Taraftarın merakını gideren açıklama geldi. Galatasaray'dan kombine konusu hakkında açıklama yayınladı. Peki, kombine alanların hakları 2021-2022 sezonunda devam edecek mi?
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, TFF'nin stadyum doluluk oranını yüzde 30 olarak açıklamasının ardından kombine biletleri satışa çıkarmıştı. Bilim kurulunun önerisi ile birlikte TFF, Süper Lig maçlarının ilk yarısında maçların seyircisiz oynanacağını açıklamıştı.
GALATASARAY'DAN KOMBİNE AÇIKLAMASI GELDİ
Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig 2020 - 2021 sezonu için VIP koltuk veya kombine satın alan taraftarlarımız, Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun ilk yarısının sonuna dek maçları seyretme hakkına sahip olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
- 04.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan kombine açıklaması geldi! Kombine alanların hakları devam edecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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