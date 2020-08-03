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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Bartali’ye talip

Bartali’ye Ternana talip

Pandemi sürecinde 'dan ayrılan İtalyan kondisyoner 'nin yeni adresi belli oldu.

Pandemi sürecinde 'dan ayrılan İtalyan kondisyoner 'nin yeni adresi belli oldu. Çizme basınında Bartali'nin teknik direktör Lucarelli'nin ekibiyle beraber 'ya gideceğini yazdı.

  1. 3.8.2020
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