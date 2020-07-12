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12 Temmuz 2020, Pazar
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Davala ’a

Davala Alanyaspor’a

'in yardımcısı 'ya Aytemiz talip oldu.

Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcısı 'ya Aytemiz talip oldu. Erol Bulut ile sezon sonu yollarını ayıracak olan turuncu-yeşilliler, Ümit Davala'ya teklif götürecek. Kulüpteki Alman ekolünü devam ettirmek isteyen ekibi, 46 yaşındaki çalıştırıcıya A takımı emanet etmek istiyor.

  1. 12.7.2020
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