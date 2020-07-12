Davala Alanyaspor’a

Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala'ya Aytemiz Alanyaspor talip oldu. Erol Bulut ile sezon sonu yollarını ayıracak olan turuncu-yeşilliler, Ümit Davala'ya teklif götürecek. Kulüpteki Alman ekolünü devam ettirmek isteyen Akdeniz ekibi, 46 yaşındaki çalıştırıcıya A takımı emanet etmek istiyor.