Davala Alanyaspor’a
Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala'ya Aytemiz Alanyaspor talip oldu.
Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala'ya Aytemiz Alanyaspor talip oldu. Erol Bulut ile sezon sonu yollarını ayıracak olan turuncu-yeşilliler, Ümit Davala'ya teklif götürecek. Kulüpteki Alman ekolünü devam ettirmek isteyen Akdeniz ekibi, 46 yaşındaki çalıştırıcıya A takımı emanet etmek istiyor.
- 12.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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