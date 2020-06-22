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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Maicon müjdesi

Maicon müjdesi

Acil para arayan ’a eski stoperinden sevindirici haber geldi. , Maicon için 3.5 milyon euro teklif sundu.

Sarı-kırmızılılar son dönemde mali alanda iyi işler yapsa da koronavirüs döneminde gelirler bir anda kesilmişti. Maçların yeniden başlamasıyla yayıncı kuruluştan ilk para kasaya girerken, GS Store'lar ve tribün gelirleri durmuştu. Aslan'a güzel haber 'dan geldi. kulübü, bonservisi sarı-kırmızılı kulüpte olan Maicon Roque için 3.5 milyon euro'luk bir teklif sundu. Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın bu rakamı Cimbom'a önerdiğini ancak 'dan henüz bir cevap gelmediğini yazdılar. Maicon'un Aslan ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Cimbom, Brezilyalı stoperin satışından geliri elde etmeyi hedefliyor.
  1. 22.6.2020
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