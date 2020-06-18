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18 Haziran 2020, Perşembe
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10 milyon euro istedi

10 milyon euro istedi

'nun geçen sezon 8.5 milyon euro'ya satın aldığı 'yu satmaya hazır olduğu ifade edildi… Bu sezon sadece 1 gol ve 1 asist yapabilen Kalu için , 22 yaşında olmasını göz önünde tutarak 10 milyon euro'luk bir rakam istemeye karar verdiği öğrenildi.

'nun geçen sezon 8.5 milyon euro'ya satın aldığı 'yu satmaya hazır olduğu ifade edildi… Bu sezon sadece 1 gol ve 1 asist yapabilen Kalu için , 22 yaşında olmasını göz önünde tutarak 10 milyon euro'luk bir rakam istemeye karar verdiği öğrenildi. 'ın Nijeryalı sağ beki kiralamak istediği iddia edilmişti.
  1. 18.6.2020
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