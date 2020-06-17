Galatasaray'da Gaziantep hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da gözler hafta sonu oynanacak Gaziantep FK maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sabah yapılan idmanda sarı-kırmızılılar, kuvvet çalışmaları üzerinde durdu. Akşam saatlerinde gerçekleşen günün ikinci antrenmanına ise futbolcular koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynanırken, ana bölümde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Akşam antrenmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 17.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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