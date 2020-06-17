Galatasaray'da Gaziantep hazırlıkları sürüyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Gaziantep hazırlıkları sürüyor

'da hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Gaziantep hazırlıkları sürüyor

'de geçtiğimiz hafta sonu 'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan 'da gözler hafta sonu oynanacak FK maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, 'nde yaptığı çift antrenmanla kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

, 'in 28'inci haftasında FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

'nde teknik direktör yönetimindeki sabah yapılan idmanda sarı-kırmızılılar, kuvvet çalışmaları üzerinde durdu. Akşam saatlerinde gerçekleşen günün ikinci antrenmanına ise futbolcular koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynanırken, ana bölümde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Akşam antrenmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 17.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Gaziantep hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA