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Sürpriz isim açıkladı! "Courtois Galatasaray'a sempati duyuyor"
Galatasaray, corona virüsü arası sonrası Süper Lig'de çıktığı ilk maçta Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlanmasının şokunu yaşadı. Rize deplasmanından eli boş dönen sarı-kırmızılılarda kaleci arayışı gündemin bir numaralı maddesi olurken, sürpriz bir isim, Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois'nın Galatasaray'a sempati duyduğunu açıkladı. İşte o sözler...
17 Haziran 2020 Çarşamba 14:54
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Galatasaray, Süper Lig'e verilen corona virüsü arasının ardından çıktığı Çaykur Rizespor deplasmanında hem 3 puanı hem de Muslera ve Andone'yi kaybetti.
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İki şok sakatlıkla sarsılan sarı-kırmızılı ekip, Uruguaylı file bekçisinin en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olmasından dolayı kaleci arayışlarına başladı.
Bu arada sürpriz bir isimden, Real Madrid'in file bekçisi Thibaut Courtois ile ilgili bir açıklama geldi.
Radyospor'da yer alan habere göre Samsunspor'un Belçika doğumlu futbolcusu Ramazan Çevik, Gent'in genç takımından arkadaşı olan Courtois hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.
Belçikalı kalecinin, Galatasaray'a sempati duyduğunu söyleyen Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:
Courtois, Real Madrid'de sorunlar yaşadı ancak bence o dünyanın en iyi kalecisi. Karakter olarak harika bir insan. Courtois ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçından sonra görüştük. Courtois, Galatasaray taraftarından çok etkilendiğini söyledi.
Stadyumdaki atmosfere inanamamış. Dünyanın en büyük stadyumlarında oynuyor ancak buradaki atmosfere hayran kalmış. Courtois, Galatasaray'a sempati duyuyor. İleride bir gün Türkiye'ye gelebilir.