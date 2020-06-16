Galatasaray'dan Muslera'ya destek videosu!
Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada kaval kemiği kırılan ve bugün ameliyat edilen Fernando Muslera için bir destek videosu yayınladı.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizespor'a konuk olmuş ve karşılaşmanın 15. dakikasında Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın kaval kemiği kırılmıştı.
Sarı-kırmızılı kulüp, bugün sağ kaval kemiğindeki iki ayrı kırığa başarılı bir operasyon gerçekleştirilen Muslera için bir destek videosu yayınladı.
Videoda yıldız file bekçisinin bu sezonki yaptığı kurtarışlar ve taraftarlarla selamlaşması yer alırken, açıklamada ise "Birlikte kazanacağımız nice zaferler var. Unutma, sen çok güçlüsün. Daha da güçlü döneceksin." ifadeleri kullanıldı.
Birlikte kazanacağımız nice zaferler var. ????— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 16, 2020
Unutma, sen çok güçlüsün. Daha da güçlü döneceksin @1_Muslera_25! ??#SeninleyizNando! pic.twitter.com/tNjBC69Wdp
- 16.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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