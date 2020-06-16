Galatasaray'dan Muslera'ya destek videosu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Muslera'ya destek videosu!

'dan Muslera'ya destek videosu!

Galatasaray'dan Muslera'ya destek videosu!

Kulübü, 'in 27. haftasında ile oynanan karşılaşmada kaval kemiği kırılan ve bugün ameliyat edilen için bir destek videosu yayınladı.

'in 27. haftasında , Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizespor'a konuk olmuş ve karşılaşmanın 15. dakikasında Uruguaylı kaleci 'nın kaval kemiği kırılmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, bugün sağ kaval kemiğindeki iki ayrı kırığa başarılı bir operasyon gerçekleştirilen Muslera için bir destek videosu yayınladı.

Videoda yıldız file bekçisinin bu sezonki yaptığı kurtarışlar ve taraftarlarla selamlaşması yer alırken, açıklamada ise "Birlikte kazanacağımız nice zaferler var. Unutma, sen çok güçlüsün. Daha da güçlü döneceksin." ifadeleri kullanıldı.

  1. 16.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan Muslera'ya destek videosu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA