Galatasaray'dan Muslera'ya destek videosu!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizespor'a konuk olmuş ve karşılaşmanın 15. dakikasında Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın kaval kemiği kırılmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, bugün sağ kaval kemiğindeki iki ayrı kırığa başarılı bir operasyon gerçekleştirilen Muslera için bir destek videosu yayınladı.

Videoda yıldız file bekçisinin bu sezonki yaptığı kurtarışlar ve taraftarlarla selamlaşması yer alırken, açıklamada ise "Birlikte kazanacağımız nice zaferler var. Unutma, sen çok güçlüsün. Daha da güçlü döneceksin." ifadeleri kullanıldı.