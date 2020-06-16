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Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! İşte yıldız ismin veda sözleri
Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray'da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hamlelerini yapan sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu resmen takıma veda etti. İşte o isim ve ayrılık açıklaması...
16 Haziran 2020 Salı 19:01
Güncelleme: 16.06.2020 19:05
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yıldız futbolcu takıma resmen veda etti.
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Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre transfer listesini belirleyen sarı-kırmızılı kurmaylar, halihazırda takımda olan futbolcuların geleceğiyle ilgili karar aşamasındaydı.
Sarı-kırmızılı yönetim Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından yeni bir karar aldı.
Buna göre, 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan maçta sakatlık geçiren Florin Andone ile gelecek sezon yola devam edilmeyecek.