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Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! İşte yıldız ismin veda sözleri

Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray'da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hamlelerini yapan sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu resmen takıma veda etti. İşte o isim ve ayrılık açıklaması...

16 Haziran 2020 Salı 19:01 Güncelleme: 16.06.2020 19:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





