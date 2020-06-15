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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Defans dağıldı

Defans dağıldı

'un cezalı duruma düşmesiyle , gelecek hafta ile oynayacağı maç öncesi defansta alternatifleri azaldı.

'un cezalı duruma düşmesiyle , gelecek hafta ile oynayacağı maç öncesi defansta alternatifleri azaldı. Sarı-kırmızılılarda savunmada görev alan Marcao'nun sakatlığı bulunuyor. Luyindama'nın lisansı çıkarılmadı. 'in elinde, o bölgede oynayabilecek ile Emin Bayram kaldı. Ahmet dün akşam dökülürken 17 yaşındaki Emin'in ise tecrübe eksikliği taraftarları endişelendiriyor.
  1. 15.6.2020
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