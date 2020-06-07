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07 Haziran 2020, Pazar
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Belaili ayrılacak

Belaili ayrılacak

'de top koşturan sol kanat oyuncusu 'nin kulüpten ayrılacağı konuşuluyor. 'ın ilgisinin olduğu iddia edilen 28 yaşındaki futbolcu için "Onyekuru kalmazsa sarı-kırmızılı formayı giyecek" haberleri Suudi basınında yer alıyor.

'de top koşturan sol kanat oyuncusu 'nin kulüpten ayrılacağı konuşuluyor. 'ın ilgisinin olduğu iddia edilen 28 yaşındaki futbolcu için "Onyekuru kalmazsa sarı-kırmızılı formayı giyecek" haberleri Suudi basınında yer alıyor. Belaili bu sezon 18 maçta 5 gol, 3 asist yaptı.
  1. 7.6.2020
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