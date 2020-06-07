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07 Haziran 2020, Pazar
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Altıncı test

Altıncı test

'da teknik heyet, futbolcular ve A Takım çalışanlarına 6. kez corona virüsü testi uygulandı.

'da teknik heyet, futbolcular ve A Takım çalışanlarına 6. kez corona virüsü testi uygulandı. Testleri belli aralıklarla yapacak olan sarı-kırmızılı takımın maçından birkaç gün önce Florya'da toplu olarak kampa girmesi bekleniyor.

  1. 7.6.2020
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