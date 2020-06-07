Altıncı test

Galatasaray'da teknik heyet, futbolcular ve A Takım çalışanlarına 6. kez corona virüsü testi uygulandı. Testleri belli aralıklarla yapacak olan sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor maçından birkaç gün önce Florya'da toplu olarak kampa girmesi bekleniyor.