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19 Nisan 2020, Pazar
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’a gidiyordum

Galatasaray’a gidiyordum

Brezilyalı eski dünya yıldızı 'den itirafı... 2013'te ile görüştüğünü aktaran Kaka, "Terim beni ikna etmişti ama sonra görüşmeler kesildi" diye konuştu.

Brezilyalı eski dünya yıldızı 'den itirafı... 2013'te ile görüştüğünü aktaran Kaka, "Terim beni ikna etmişti ama sonra görüşmeler kesildi" diye konuştu. Cimbom o sezon devre arasında önce 'i ardından Drogba'yı transfer etmişti
  1. 19.4.2020
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