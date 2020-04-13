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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Falcao'ya sürpriz talip!

Falcao'ya sürpriz talip!

'da kalıp kalmayacağı merakla beklenen ve 'a gideceği konuşulan için sürpriz bir iddia da 'dan geldi. Bir süredir 'yi anılan 'un son olarak Kolombiyalı golcüye talip olduğu iddia edildi.

'da kalıp kalmayacağı merakla beklenen ve 'a gideceği konuşulan için sürpriz bir iddia da 'dan geldi. Bir süredir 'yi anılan 'un son olarak Kolombiyalı golcüye talip olduğu iddia edildi. Arjantin ekibinin ezeli rakibi 'nin alt yapısından yetişen ve daha sonra Avrupa'ya giden Falcao'yu düşündüğü, Galatasaray'dan ayrılma şartlarının Boca Juniors'un teklifine şekil vereceği iddia edildi.

MENDES, FALCAO'YU YARI YOLDA BIRAKTI

Öte yandan Galatasaray Falcao'dan indirim istemeye hazırlanıyor… Ne yapması gerektiği konusunda menajeri ile temas kuran Kolombiyalı golcü ise menajerinin tavrı nedeniyle büyük şok yaşadı.. Mendes'in yardımcısı Falcao'ya, Arap takımlarından birisiyle yapılacak görüşmeler için yardımcı olunacağını ancak sözleşme şartları bilinmediği için 'deki indirim görüşmelerinde yer alınmayacağını aktardı.

  1. 13.4.2020
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