Falcao'ya sürpriz talip!
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merakla beklenen ve Katar'a gideceği konuşulan Radamel Falcao için sürpriz bir iddia da Güney Amerika'dan geldi. Bir süredir Edinson Cavani'yi anılan Boca Juniors'un son olarak Kolombiyalı golcüye talip olduğu iddia edildi.
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merakla beklenen ve Katar'a gideceği konuşulan Radamel Falcao için sürpriz bir iddia da Güney Amerika'dan geldi. Bir süredir Edinson Cavani'yi anılan Boca Juniors'un son olarak Kolombiyalı golcüye talip olduğu iddia edildi. Arjantin ekibinin ezeli rakibi River Plate'nin alt yapısından yetişen ve daha sonra Avrupa'ya giden Falcao'yu düşündüğü, Galatasaray'dan ayrılma şartlarının Boca Juniors'un teklifine şekil vereceği iddia edildi.
MENDES, FALCAO'YU YARI YOLDA BIRAKTI
Öte yandan Galatasaray Falcao'dan indirim istemeye hazırlanıyor… Ne yapması gerektiği konusunda menajeri Jorge Mendes ile temas kuran Kolombiyalı golcü ise menajerinin tavrı nedeniyle büyük şok yaşadı.. Mendes'in yardımcısı Falcao'ya, Arap takımlarından birisiyle yapılacak görüşmeler için yardımcı olunacağını ancak sözleşme şartları bilinmediği için Türkiye'deki indirim görüşmelerinde yer alınmayacağını aktardı.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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