Buta'dan Galatasaray'a güzel haber

Voetbal Nieuws'a göre Angolalı başarılı oyuncu, ortaya çıkan mali kriz yüzünden ayrılma konusunda daha ısrarcı olacağı belirtildi. Bu arada Voetbal België ise, Antwerp'in Buta'yı daha önce isteyen Premier Lig takımlarına 5 milyon euro'ya satmadığı için pişman olduğunu iddia etti. Buta'nın hem değerinin düştüğünü, hem de koronavirüs krizi nedeniyle transfer piyasasında rakamların azaldığını yazdı. Galatasaray'dan 2 milyon euro gelirse bile iyi olacağını savundu.







Sezon sonunda Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da Aurelio Buta sesleri yükseliyor. Genç futbolcunun bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



23 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu sezon 28 maçta sağ bekte gösterdiği başarılı performans ile dikkat çekti. Ayrıca 2 gol attı, 6 da asist yaparak hücumda da etkili oldu.