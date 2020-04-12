Buta'dan Galatasaray'a güzel haber
Fatih Terim'in listesine eklediği sağ bekler arasında yer alan Aurelio Buta için Belçika'dan sürpriz bir iddia geldi. Buta'nın Ocak ayında da ayrılmak istediği ancak Antwerp'in buna izin vermediği hatırlatıldı.
Voetbal Nieuws'a göre Angolalı başarılı oyuncu, ortaya çıkan mali kriz yüzünden ayrılma konusunda daha ısrarcı olacağı belirtildi. Bu arada Voetbal België ise, Antwerp'in Buta'yı daha önce isteyen Premier Lig takımlarına 5 milyon euro'ya satmadığı için pişman olduğunu iddia etti. Buta'nın hem değerinin düştüğünü, hem de koronavirüs krizi nedeniyle transfer piyasasında rakamların azaldığını yazdı. Galatasaray'dan 2 milyon euro gelirse bile iyi olacağını savundu.
Sezon sonunda Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da Aurelio Buta sesleri yükseliyor. Genç futbolcunun bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
23 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu sezon 28 maçta sağ bekte gösterdiği başarılı performans ile dikkat çekti. Ayrıca 2 gol attı, 6 da asist yaparak hücumda da etkili oldu.
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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