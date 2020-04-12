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12 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray G.Saray'ın gözdesinden iyi haber! Ayrılmayı kafasına koydu

Buta'dan 'a güzel haber

Buta'dan Galatasaray'a güzel haber

'in listesine eklediği sağ bekler arasında yer alan için 'dan sürpriz bir iddia geldi. Buta'nın Ocak ayında da ayrılmak istediği ancak Antwerp'in buna izin vermediği hatırlatıldı.

Voetbal Nieuws'a göre Angolalı başarılı oyuncu, ortaya çıkan mali kriz yüzünden ayrılma konusunda daha ısrarcı olacağı belirtildi. Bu arada Voetbal België ise, Antwerp'in Buta'yı daha önce isteyen takımlarına 5 milyon euro'ya satmadığı için pişman olduğunu iddia etti. Buta'nın hem değerinin düştüğünü, hem de koronavirüs krizi nedeniyle transfer piyasasında rakamların azaldığını yazdı. 'dan 2 milyon euro gelirse bile iyi olacağını savundu.



Sezon sonunda Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da sesleri yükseliyor. Genç futbolcunun bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

23 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu sezon 28 maçta sağ bekte gösterdiği başarılı performans ile dikkat çekti. Ayrıca 2 gol attı, 6 da asist yaparak hücumda da etkili oldu.

  1. 12.4.2020
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