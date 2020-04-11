Lemina'dan 'La Casa De Galatasaray' paylaşımı!
Galatasaray'ın yıldız ismi Mario Lemina, son dönemin fenomen dizisi La Casa De Papel'in afişini sarı-kırmızılı takıma uyarlayarak sosyal medya hesabından paylaştı. Gabonlu oyuncu, görselde kendisiyle birlikte Fatih Terim, Falcao, Onyekuru ve Muslera'ya yer verip, "La Casa De Galatasaray" ifadesini kullandı.
Corona virüsü slgını nedeniyle evlerinde karantina altında yaşayan futbolcular antrenmanlarını aksatmazken, dizi ve film izleyerek de sıkça zaman geçiriyor.
Evde boş zamanlarını dizi izleyerek geçiren Galatasaray'ın yıldız ismi Mario Lemina da La Casa De Papel akımına kapılarak sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.
Gabonlu futbolcu, fenomen dizinin afişini Galatasaray'a uyarlayarak sosyal medyadan "La Casa De Galatasaray" ifadesiyle paylaştı. Görselde Fatih Terim'i öne çıkaran Lemina, kendisinin yanı sıra takım arkadaşları Falcao, Onyekuru ve Muslera'ya da yer verdi.
Lemina ayrıca paylaşımının altına Galatasaray'ı etiketleyerek "Yakında görüşürüz çocuklar" yazdı. Lemina'nın bu paylaşımı binlerce beğeni alırken, yorum yağmuruna tutuldu.
- 11.04.2020
- Güncelleme: 11.04.2020 22:33
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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