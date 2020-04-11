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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Lemina'dan ' De ' paylaşımı!

Lemina'dan 'La Casa De Galatasaray' paylaşımı!

'ın yıldız ismi , son dönemin fenomen dizisi De Papel'in afişini sarı-kırmızılı takıma uyarlayarak hesabından paylaştı. Gabonlu oyuncu, görselde kendisiyle birlikte , Falcao, Onyekuru ve Muslera'ya yer verip, "La Casa De Galatasaray" ifadesini kullandı.

Corona virüsü slgını nedeniyle evlerinde karantina altında yaşayan futbolcular antrenmanlarını aksatmazken, dizi ve film izleyerek de sıkça zaman geçiriyor.

Evde boş zamanlarını dizi izleyerek geçiren 'ın yıldız ismi da De Papel akımına kapılarak hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Gabonlu futbolcu, fenomen dizinin afişini Galatasaray'a uyarlayarak sosyal medyadan "La Casa De Galatasaray" ifadesiyle paylaştı. Görselde 'i öne çıkaran Lemina, kendisinin yanı sıra takım arkadaşları Falcao, Onyekuru ve Muslera'ya da yer verdi.

Lemina ayrıca paylaşımının altına Galatasaray'ı etiketleyerek "Yakında görüşürüz çocuklar" yazdı. Lemina'nın bu paylaşımı binlerce beğeni alırken, yorum yağmuruna tutuldu.

  1. 11.04.2020
  2. Güncelleme: 11.04.2020 22:33
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