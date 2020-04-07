Sergen Yalçın'dan 'La Casa De Beşiktaş' paylaşımı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan 'La Casa De Beşiktaş' paylaşımı!

'dan ' De ' paylaşımı!

Sergen Yalçın'dan 'La Casa De Beşiktaş' paylaşımı!

, dünyaca ünlü ' De Papel' dizisinin afişini Beşiktaş'a uyarlayarak hesabından paylaştı.

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle liglerin de askıya alınmasının ardından futbolcu ve teknik adamlar da günlerini evlerinde karantina altında geçiriyor.

, daha önce yaptığı açıklamayla evde sık sık dizi ya da film izlediğini ifade etmişti. Deneyimli teknik adam, hesabından çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.

Yalçın, dünyaca ünlü ' De Papel' dizisinin afişini Beşiktaş'a uyarlayarak sosyal medya hesabından 'La Casa De Beşiktaş' notuyla paylaştı.

La Casa De Papel'in afişindeki karakterlerin yerine Sergen Yalçın, Vida, Atiba, Ljajic ve Gökhan Gönül'ün fotoğraflarının olduğu halini paylaşan deneyimli hoca, sosyal medyada gündem oldu.

İşte Sergen Yalçın'ın paylaşımı...

  1. 07.04.2020
  2. Güncelleme: 07.04.2020 21:54
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sergen Yalçın'dan 'La Casa De Beşiktaş' paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA