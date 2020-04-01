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01 Nisan 2020, Çarşamba
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salon futbolunda

Jermaine Jones salon futbolunda

'ta 2013-2014 sezonunda forma giyen 'li futbolcu , isimli salon takımıyla anlaştı.

, 2013-14'te 'de forma giyen 'li oyuncu 'u 200 bin euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. LA Galaxy ve Ventura County'de oynayan Jones, bu kez de isimli salon takımıyla anlaştı.
  1. 1.4.2020
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