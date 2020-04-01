Genç isimlerin Boateng abisi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Genç isimlerin Boateng abisi!

Genç isimlerin abisi!

Genç isimlerin Boateng abisi!

'ın devre arasında 'dan kiraladığı gençler için iyi örnek olmayı sürdürüyor. Ganalı yıldız ilk dönemlerinde yaptığı hataları anlatıyor, kendi hatalarını tekrarlamamalarını istiyor ve birikimlerini paylaşıyor.

'ın devre arasında 'dan kiraladığı gençler için iyi örnek olmayı sürdürüyor. Ganalı yıldız ilk dönemlerinde yaptığı hataları anlatıyor, kendi hatalarını tekrarlamamalarını istiyor ve birikimlerini paylaşıyor. Boateng'in en fazla yardım ettiği isim Güven olurken; diğer gençlerin de Boateng'le telefonla da olsa temasını sürdürdükleri öğrenildi.
  1. 1.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Genç isimlerin Boateng abisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN