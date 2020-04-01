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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Kartal Kayra forma peşinde

Kartal Kayra forma peşinde

Kartal Kayra forma peşinde

özellikle orta sahada büyük bir yeniliğe gitmeyi planlayan siyah-beyazlılarda, takımın genç yıldızlarından 'a şans doğacak.

özellikle orta sahada büyük bir yeniliğe gitmeyi planlayan siyah-beyazlılarda, takımın genç yıldızlarından 'a şans doğacak. 'ın alt yapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yeni dönemde forma rekabetinde yer almak istediği bildirildi.
  1. 1.4.2020
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