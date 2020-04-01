3 gün uyumadım!

ingiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Koray Palaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayına katılarak kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Benfica'ya attığı ve UEFA'nın o sezonun en iyi Şampiyonlar Ligi golü seçtiği pozisyonla ilgili olarak Cenk, "3-4 gün uyumadım ben bunu nasıl yaptım diye. Hayal gibi geliyordu. Hayatımın en mutlu günlerinden biriydi" ifadesini kullandı

CENK'TEN iNCiLER

* İLK Beşiktaş forması aldım. Babamın bir arkadaşı vardı, Beni Beşiktaşlı yapan da o. Hangi isim ve numara vardı hatırlamıyorum ama Sergen olabilir.

* OĞLUMUN futbolcu olmasını çok isterim. Sırtında Tosun yazan, 23 numaralı formayla neden oynamasın? Bu durum beni çok mutlu eder.

* BİR teknem olsaydı adını 'Tosun Paşa' koyardım. Herkes "Ronaldo mu, Messi mi?" sorusunu soruyor; benim buna yanıtım Ronaldo olur.

* TAKIM otobüsüyle stada giderken en son eşim ve babamı görüntülü ararım, onların duasını alıp öyle çıkarım maça.

* BEŞİKTAŞ'tan en çok Atınç, Necip, Oğuzhan, Olcay, Tolga Zengin ve Caner'i özledim. Hem saha içi, hem saha dışında hep birlikteydik, bir aile gibiydik.

DERBİYE GERGİN ÇIKTIM

Çarşamba günü düğünüm vardı, Cumartesi de G.Saray ile çok kritik maça çıkacaktık. Maça çıkarken üzerimde gerginlik vardı, yenilirsek ihale bana kalır diye. Oyuna sonradan girdim, topu Mario Gomez'e çıkarttım, o da golü attı. Orada 'Oh be' dedim. G.Saray ilk devrede bayağı bir gol kaçırmıştı, çok korkmuştum.