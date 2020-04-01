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01 Nisan 2020, Çarşamba
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rakamlar balon!

Futbolda rakamlar balon!

İkinci Başkanı , “ zaten rakamlar balon haline gelmişti. Tüm sektör bundan etkilenecek, yeniden yapılanma olacak. Önümüzdeki yıllarda futbolcu ücretleri ciddi düşecek” diye konuştu.

İkinci Başkanı , NTV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın futbolcularından maaş indirimi isteyip istemeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Adnan Dalgakıran "Romantik olmamak lazım, bizim durumumuz zaten ortada. Bu kulübü, gelirleri temlik altında aldık. uzun vadeye yayılması gibi şeyler bekliyorduk ama şimdi, herkesin kazanın içine atıldığı bir dönem yaşıyoruz. zaten rakamlar balon haline gelmişti. Tüm sektör etkilenecek, yeniden yapılanma olacak. 'nın maaş indirim sadece bugün için geçerli değil, tüm dünyada yeniden yapılandırmaya gidilecek" dedi.

Siyah-beyazlı yönetici, Beşiktaş'ın yeni bütçesi hakkında "Beşiktaş'ın 56 milyon euro olan bütçesini 35 milyon euro'ya düşürmek zorundaydık. Şimdi çok daha ciddi tedbirlere ihtiyacımız var. Beşiktaş'ın yaşaması için, hayatına devam etmesi için zorunlu olarak yapmamız gereken şeyler var. Önümüzdeki yıllarda, futbolcu ücretleri çok ciddi derecede düşecek" diye konuştu. Ligin durumunu sürekli tartıştıklarını belirten Dalgakıran, "Şu an yurt dışına da bakarak, olası durumlar hakkında durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bize göre ligin devam etmesi zor. ve 'nin alacağı kararları uygulayacağız" yorumunu yaptı.

SÜRECİ YAKINDAN İZLİYORUZ
Uzmanların konuşmalarını bizler de TV'den her gün dikkatli bir şekilde izliyoruz. Bu hastalık zirve yapacak, sonra düşecek diyorlar. Ligin seyircili, seyircisiz oynanması hakkında bir şey söylemek yanlış olur. Sadece olasılıklar üzerine plan yapılmalı. Bu iş devam ederse, lig oynanamaz. Peki bu ihtimal gerçek olursa, UEFA'ya kim gidecek? Bütün bunlar üzerinde düşünülmeli.

BEŞİKTAŞ ÖNCÜ OLACAKTIR
Beşiktaş, 'nin en önde kulüplerinden ve ülkenin en eski kulübü. Burada öncü olmalıyız. Bu süreçten en iyi şekilde çıkmak için UEFA'ya ve TFF'ye çeşitli önerilerimiz olacak. Beşiktaş fikren ve vizyon olarak, önümüzdeki döneme öncülük yapacaktır. Önerilerini UEFA'ya ve TFF'ya yapacaktır. Kamuoyuyla da bunları paylaşacağız.

  1. 1.4.2020
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