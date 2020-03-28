Ödemeler yapılacak
Liglerin ertelenmesiyle birlikte kulübe sıcak para girişi çok azaldı. Ancak Galatasaray yönetimi bu olumsuz duruma rağmen sporcuların ve personelin sıkıntı çekmemeleri adına herkesin maaşlarını eksiksiz olarak yatıracak. Takım kaptanları da alacaklarının bir kısmını erteleyerek bu rakamın kulüp çalışanlarına verilmesini istemişti.
Liglerin ertelenmesiyle birlikte kulübe sıcak para girişi çok azaldı. Ancak Galatasaray yönetimi bu olumsuz duruma rağmen sporcuların ve personelin sıkıntı çekmemeleri adına herkesin maaşlarını eksiksiz olarak yatıracak. Takım kaptanları da alacaklarının bir kısmını erteleyerek bu rakamın kulüp çalışanlarına verilmesini istemişti.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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