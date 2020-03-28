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28 Mart 2020, Cumartesi
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Ödemeler yapılacak

Ödemeler yapılacak

Liglerin ertelenmesiyle birlikte kulübe sıcak para girişi çok azaldı. Ancak yönetimi bu olumsuz duruma rağmen sporcuların ve personelin sıkıntı çekmemeleri adına herkesin maaşlarını eksiksiz olarak yatıracak. kaptanları da alacaklarının bir kısmını erteleyerek bu rakamın kulüp çalışanlarına verilmesini istemişti.

Liglerin ertelenmesiyle birlikte kulübe sıcak para girişi çok azaldı. Ancak yönetimi bu olumsuz duruma rağmen sporcuların ve personelin sıkıntı çekmemeleri adına herkesin maaşlarını eksiksiz olarak yatıracak. kaptanları da alacaklarının bir kısmını erteleyerek bu rakamın kulüp çalışanlarına verilmesini istemişti.

  1. 28.3.2020
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