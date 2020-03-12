Galatasaray'ın derbide avantajı Türk Telekom Stadı

Ligde 25. haftanın ardından 52 puan ve averajla lider Trabzonspor ile ikinci Medipol Başakşehir'in 3 puan ardından 3. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında güçlü rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek.

Galatasaray, hem şampiyonluk yarışında yara almamak hem de rakibiyle arasındaki tarihi rekabette bir galibiyet daha almak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2011'in ocak ayında açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbilerdeki iyi performansına güveniyor.

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 9 yılı aşkın sürede Seyrantepe'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile tamamı Süper Lig'de olmak üzere 20 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, söz konusu dönemde siyah-beyazlılar ile 9, sarı-lacivertli takım ile 11 maç yaptı.

SAHASINDAKİ DERBİLERİN YÜZDE 75'İNİ KAYBETMEDİ

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçların yüzde 75'inde mağlubiyet yüzü görmedi. İki takımla toplamda 20 maç yapan sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 5 kez de mağlup oldu.

Galatasaray, Beşiktaş ile Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 9 müsabakada 6 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 14 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile 11 kez karşılaşan Galatasaray, bu müsabakalarda dörder galibiyet ve beraberlik alırken, 3 kez de yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu dönemde 12 gol atarken, kalesinde 10 gole engel olamadı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDA DERBİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı derbilerde aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Tarih Rakip Skor 2010-2011 Süper Lig 18.03.2011 Fenerbahçe 1 - 2 2011-2012 Süper Lig 07.12.2011 Fenerbahçe 3 - 1 2011-2012 Süper Lig 26.02.2012 Beşiktaş 3 - 2 2011-2012 Süper Lig Süper Final 22.04.2012 Fenerbahçe 1 - 2 2011-2012 Süper Lig Süper Final 06.05.2012 Beşiktaş 2 - 2 2012-2013 Süper Lig 16.12.2012 Fenerbahçe 2 - 1 2012-2013 Süper Lig 27.01.2013 Beşiktaş 2 - 1 2013-2014 Süper Lig 22.02.2014 Beşiktaş 1 - 0 2013-2014 Süper Lig 06.04.2014 Fenerbahçe 1 - 0 2014-2015 Süper Lig 11.10.2014 Fenerbahçe 2 - 1 2014-2015 Süper Lig 24.05.2015 Beşiktaş 2 - 0 2015-2016 Süper Lig 13.04.2016 Fenerbahçe 0 - 0 2015-2016 Süper Lig 08.05.2016 Beşiktaş 0 - 1 2016-2017 Süper Lig 27.02.2017 Beşiktaş 0 - 1 2016-2017 Süper Lig 23.04.2017 Fenerbahçe 0 - 1 2017-2018 Süper Lig 22.10.2017 Fenerbahçe 0 - 0 2017-2018 Süper Lig 29.04.2018 Beşiktaş 2 - 0 2018-2019 Süper Lig 02.11.2018 Fenerbahçe 2 - 2 2018-2019 Süper Lig 05.05.2019 Beşiktaş 2 - 0 2019-2020 Süper Lig 28.09.2019 Fenerbahçe 0 - 0

TÜRK TELEKOM STADI'NDA 162. LİG MAÇI

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Türk Telekom Stadı'ndaki 162. Süper Lig maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 161 karşılaşmada 115 galibiyet, 28 beraberlik aldı, 18 kez de mağlup oldu. Bu süreçte Galatasaray, rakip fileleri 355 kez havalandırdı, kalesindeki 139 gole engel olamadı.