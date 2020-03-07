Ve Fatih Terim konuştu! Şampiyonluk...

Galatasaray'da saatler şampiyonluğa kuruldu... Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Sivasspor - Galatasaray müsabakası öncesinde sarı kırmızılı teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.



Sporx'in haberine göre Terim, dünkü taktik antrenman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Süper Lig'de elde ettikleri 8'de 8'lik galibiyet serisi sebebiyle öğrencilerini bir kez daha tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, sezonun kalan dönemini değerlendirirken, Sivasspor maçının önemine özellikle vurgu yaptı.

ŞAMPİYONLUK FORMÜLÜ

Kalan tüm maçlarını kazanmaları halinde şampiyon olacaklarını hatırlatan Fatih hoca, "Bunu başarmak mümkün mü? Neden olmasın! Siz böyle oynadıkça, böyle mücadele edip konsantre oldukça, rakip ayırt etmeksizin Türkiye'deki her maçı kazanabiliriz" dedi.

"SİVAS MAÇINA ODAKLANIYORUZ"

Beşiktaş maçı için ise Terim, "Sizden şimdilik Beşiktaş derbisini unutup tamamen Sivas maçına odaklanmanızı istiyorum. Bu, bizim için bir kırılma maçı olabilir. Tek bir galibiyet bile bizi son derece avantajlı bir konuma getirebilir. Bundan sonraki haftalar için de ciddi bir kredi kazanabiliriz" diye konuştu.

"ÇALIŞTIKLARIMIZI YAPARSAK YENERİZ"

Son haftalardaki hücum planından taviz vermeyeceklerini de hatırlatan Terim, "Rakibimiz çok güçlü. Ligin en iyi mücadele eden takımlarından biri. Ancak biz de yine kendi oyunumuzu oynayacağız. Sivasspor'un artı ve eksi yönlerini biliyoruz. Burada yaptığımız çalışmaları sahaya yansıttığınızda neler olabileceğini hep beraber gördük" sözlerini kullandı

"HAYAL KIRIKLIĞI OLMAYACAK"

Terim son olarak, "Yine burada konuştuklarımızı yerine getirme konusunda bizi hayal kırıklığına uğratmayacağınızdan eminim. Şimdi sizden tamamen bu maça odaklanmanızı istiyorum" dedi.