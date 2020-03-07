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07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray kesenin ağzını açtı! 6 puana dev prim

yönetimi kesenin ağzını açtı!

Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı!

yönetimi, şampiyonluk yarışında çok kritik olan iki karşılaşma öncesi müthiş bir prim belirledi. Cimbom eğer ve 'ı yenerse takıma 5 milyon lira dağıtılacak. Bu gelişme ile Florya'daki motivasyon tavan yaptı.

Zorlu maçının hazırlıklarını sürdüren dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın çok hırslı ve moralli olması dikkatleri çekti.

SİVAS MAÇI İÇİN 10 İSİM BELLİ

Teknik direktör , Sivasspor deplasmanında görev vereceği 11'i büyük oranda belirledi... maçındaki takımda sadece 1 değişiklik yapacak olan tecrübeli hocanın Lemina ve arasında kararsız kaldığı öğrenildi. Terim'in sakatlıktan dönen Lemina'yı ekonomik kullanmak istediği ve bu nedenle Belhanda'nın formaya bir adım daha yakın olduğu belirlendi. Ancak son karar bugün verilecek.

Ligde üst üste 8 maçını kazanan Galatasaray çok kritik bir viraja girdi... Sarı-Kırmızılılar yarın deplasmanına çıktıktan sonra gelecek hafta 'ı konuk edecek. İki kritik maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

6 PUAN İÇİN SEFERBERLİK

Elini cebine atan yönetim iki zorlu karşılaşmaya dev bir prim belirledi. Galatasaray eğer Sivas ve Beşiktaş'ı da yenerse takıma toplam 5 milyon lira prim dağıtılacağı öğrenildi.

BAŞKAN MÜJDEYİ BİZZAT VERDİ

Başkan 'in dün Florya'yı ziyaret ettiği ve prim müjdesini bizzat futbolculara kendisi verdiği öğrenildi. Bu flaş gelişme takımdaki motivasyonu da en üst seviyeye çıkardı.

TERİM: DERBİYİ UNUTUN!

Öte yandan Fatih Terim'in dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Beşiktaş derbisini kimse düşünmesin. Önce Sivasspor engelini aşmalıyız. Çok zor bir maç olacak" dediği belirlendi.

  1. 07.03.2020
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