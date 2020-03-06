Stjepan Tomas'tan flaş iddia! "Okan Buruk Galatasaray'ı çalıştıracak" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Buruk'un eski yardımcısından flaş iddia! "G.Saray'ı çalıştıracak"

'tan flaş iddia! " 'ı çalıştıracak"

Stjepan Tomas'tan flaş iddia! "Okan Buruk Galatasaray'ı çalıştıracak"

Bir dönem forması giyen ve yıllarca 'un yardımcılığını yapmasının ardından 'u çalıştıran , Buruk'un sarı-kırmızılı ekibi çalıştıracağını iddia etti.

2004-2007 yılları arasında 'da forma giyen ve olarak kariyerine devam eden , Radyospor'a konuştu.

Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve gibi ekiplerde 'un yardımcılığını yapan Tomas, gündem yaratacak iddialarda bulundu.

Türkiye'de çok çabuk teknik direktör değiştirildiğini söyleyen Hırvat çalıştırıcı, "'da göreve başladığımda zorlu bir fikstür vardı. 6 maç görevde kaldım; 3 maç beraberlik, 3 maçta da kaybettik. Türkiye'de çok teknik direktör değişimi yaşanıyor. Başkanların ve yöneticilerin teknik direktöre inanması lazım, uzun vadede planlama da olmalı" dedi.

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de farklı şekilde yaşadığı derbi atmosferlerini anlatan 44 yaşındaki teknik direktör, "Futbolculuğum döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluklar yaşadım. İki kulüpte de güzel günlerim oldu. İkisi de büyük bir camia. Çok derbide oynadım. Fenerbahçe ile Galatasaray'a karşı hem deplasmanda hem de iç sahada kazandık. Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'ye karşı kupa aldık. Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda hiç kazanamadık. Kadıköy'de çok farklı bir hava vardı" diye konuştu.

"OKAN BURUK GALATASARAY'I ÇALIŞTIRACAK"

Okan Buruk'un gelecekte Galatasaray'ı çalıştıracağını söyleyen Stjepan Tomas, "Okan Buruk ile uzun yıllar çalıştık. Okan Buruk, çalışkan ve başarılı bir hoca. Okan Buruk bir gün Galatasaray'da ve Avrupa'da çalışacak. Okan Buruk'a çok inanıyorum. Ben bundan sonra tek çalışacağım. Gelecek sezon için planlarım var, gelecek teklifleri değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.

  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 06.03.2020 20:01
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