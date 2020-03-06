Diagne'de son dakika: Galatasaray'a dönüyor

Club Brugge'de Mbaye Diagne kararı verildi. Galatasaray'dan Belçika ekibi Club Brugge'a transfer olan Senegalli futbolcu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Belçika basınından yansıyan bilgilere göre ara transfer döneminde Galatasaray'a döneceği konuşulan ancak sarı kırmızılıların bu transfere kapısını kapatmasının ardından yeniden form tutması için Brugge'e gönderdiği Diagne için yolun sonuna gelindi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mbaye Diagne'ye artık hiçbir güvenin kalmadığı ve yaz aylarında golcü oyuncunun Galatasaray'a dönmesinin beklendiği yazıldı.

Mbaye Diagne bu sezon Club Brugge forması ile sadece 6 Lig maçına çıktı. Senegalli bu maçlarda 4 gollük katkı sağladı.