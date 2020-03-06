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06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Diagne'de flaş G.Saray gelişmesi! Böyle duyurdular

Diagne'de : 'a dönüyor

Diagne'de son dakika: Galatasaray'a dönüyor

'ın Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya kadrosuna kattığı ve yaz sezonunda Club Brugge'e kiraladığı 'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Belçika basınının duyurduğu haberde, Club Brugge, Senegalli futbolcunun Galatasaray'a dönmesini bekliyor.

Club Brugge'de kararı verildi. 'dan Belçika ekibi Club Brugge'a olan Senegalli futbolcu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Belçika basınından yansıyan bilgilere göre ara transfer döneminde Galatasaray'a döneceği konuşulan ancak sarı kırmızılıların bu transfere kapısını kapatmasının ardından yeniden form tutması için Brugge'e gönderdiği Diagne için yolun sonuna gelindi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mbaye Diagne'ye artık hiçbir güvenin kalmadığı ve yaz aylarında golcü oyuncunun Galatasaray'a dönmesinin beklendiği yazıldı.

Mbaye Diagne bu sezon Club Brugge forması ile sadece 6 Lig maçına çıktı. Senegalli bu maçlarda 4 gollük katkı sağladı.

  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 06.03.2020 12:19
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