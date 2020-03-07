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07 Mart 2020, Cumartesi
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ile 28. randevuda

Galatasaray ile Sivasspor 28. randevuda

İki takım arasında geride kalan 27 lig maçının 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı - Sivas'ta yapılan 13 lig maçında ev sahibi ekip 5, 4 galibiyet aldı.

ile Demir Grup , 'de yarın 28. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 27 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında 'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 4 karşılaşma da berabere bitti.

Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 22 gol attı, kalesinde 25 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.

Rakibi karşısında ligde evinde 3 maçtır kaybetmeyen Sivasspor, son 2'sinden ise galip ayrıldı.

  1. 07.03.2020
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