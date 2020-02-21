Falcao Fenerbahçe derbisinde Terim'den forma istedi! "Bu maçlar için geldim" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Falcao'nun Terim'den derbi isteği! "Görüşünüze saygılıyım ama..."

Falcao Terim'den forma istedi! "Bu maçlar için geldim"

Falcao Terim'den forma istedi! "Bu maçlar için geldim"

derbisinde ilk 11'de forma giyip giymeyeceği merak konusu olan 'ın Kolombiyalı yıldızı 'nun, teknik direktör 'le bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

'de bu hafta sonu oynanacak - derbisi öncesi en çok merak edilen konulardan biri de sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu 'nun bu kritik karşılaşmada sahaya 11'de çıkıp çıkmayacağı...

Takvim'de yer alan habere göre Kolombiyalı futbolcu, teknik direktör 'le bir görüşme gerçekleştirerek derbide ilk 11'de oynamak istediğini dile getirdi. İdmanlarda yedek takımda oynayan Kolombiyalı tecrübeli hocayla 45 dakika süren bir görüşme yaptı.

"BEN BU MAÇLARI OYNAMAK İÇİN BURAYA GELDİM"

Konuşma esnasında Falcao'nun, "Görüşünüze her zaman saygılıyım, ancak ben bu maçları oynamak için buraya geldim. Sizden derbide şans istiyorum" dediği öğrenildi.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 maçta 6 gole imzasını attı.

haberin devamı

  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 09:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao Terim'den forma istedi! "Bu maçlar için geldim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN