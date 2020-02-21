Falcao Terim'den forma istedi! "Bu maçlar için geldim"
Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de forma giyip giymeyeceği merak konusu olan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun, teknik direktör Fatih Terim'le bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi en çok merak edilen konulardan biri de sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu Radamel Falcao'nun bu kritik karşılaşmada sahaya 11'de çıkıp çıkmayacağı...
Takvim'de yer alan habere göre Kolombiyalı futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'le bir görüşme gerçekleştirerek derbide ilk 11'de oynamak istediğini dile getirdi. İdmanlarda yedek takımda oynayan Kolombiyalı tecrübeli hocayla 45 dakika süren bir görüşme yaptı.
"BEN BU MAÇLARI OYNAMAK İÇİN BURAYA GELDİM"
Konuşma esnasında Falcao'nun, "Görüşünüze her zaman saygılıyım, ancak ben bu maçları oynamak için buraya geldim. Sizden derbide şans istiyorum" dediği öğrenildi.
Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 maçta 6 gole imzasını attı.
- 21.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 09:20
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Falcao Terim'den forma istedi! "Bu maçlar için geldim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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