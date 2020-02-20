Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti! Mario Lemina... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti! Mario Lemina...

Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti! Mario Lemina...

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bir son dakika bilgisi geçildi. Bu kapsamda Mario Lemina'nın son durumu duyuruldu. Peki, Gabonlu orta saha Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek mi? İşte resmi siteden yapılan son dakika açıklaması...
20 Şubat 2020 Perşembe 15:57 Güncelleme: 20.02.2020 16:25
Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti! Mario Lemina...

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti! Mario Lemina...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından sınırlı alanda pas oyunu oynandığı belirtildi.

Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti! Mario Lemina...

İdmanın devamında dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanın tamamlandığı bildirildi.

Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti! Mario Lemina...

Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırladığı oyuncularına idman esmasında sık sık direktif verdi.

Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti! Mario Lemina...

Oyuncuların da eksta bir motivasyon ile antrenmanda verilen görevleri yerine getirdiği gözlendi.

Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti! Mario Lemina...

LEMINA AÇIKLAMASI!

Öte yandan, 22. hafta maçında oynanan Malatyaspor maçının son bölümünde sakatlanan ve Terim'in 'Kilit oyuncumuz' dediği Mario Lemina'nın tedavisine devam edildiği sarı kırmızılıların resmi internet sitesindeki 'İdman Raporu'nda duyuruldu.

Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti! Mario Lemina...

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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