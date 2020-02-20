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Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti! Mario Lemina...

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bir son dakika bilgisi geçildi. Bu kapsamda Mario Lemina'nın son durumu duyuruldu. Peki, Gabonlu orta saha Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek mi? İşte resmi siteden yapılan son dakika açıklaması...

20 Şubat 2020 Perşembe 15:57 Güncelleme: 20.02.2020 16:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





