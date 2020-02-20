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20 Şubat 2020, Perşembe
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derbide 'yi hızlı hücumlarla yıkmak istiyor

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi hızlı hücumlarla yıkmak istiyor

'in 23. haftasında oynanacak dev derbi mücadelesi öncesi planını belirledi. Sarı-kırmızılılar, 'nin hızlı hücumlar karşısında yaşadığı sorunun üzerine giderek, derbide avantaj sağlamak istiyor.

'ın derbideki stratejisi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 20 yıldır süren 'de galibiyet hasretine, hızlı futboluyla son vermek isteyecek.

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda, teknik direktör ve kurmaylarının yaptığı analizlerde 'nin hızlı ataklar karşısında yaşadığı problem üzerinde durdukları öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin son olarak Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçta yediği golleri mercek altına alan sarı-kırmızılı teknik heyet, Fenerbahçe'yi benzer bir plan ile yıkma hedefinde. Bu nedenle tempolu ve hızlı oyuncuları tercih edecek olan Terim, set hücumlarından ziyade bu tarz hücumları benimsiyor.

Fenerbahçe karşısında mümkün olduğunca hızlı oynamaları gerektiğine futbolcularına anlatacak olan Terim'in bu şekilde topu da rakibine bırakması bekleniyor.

HIZLI İSİMLERLE SONUCA GİTMEYİ HEDEFLİYOR

Fenerbahçe'nin mutlak kazanmak zorunda olması nedeniyle bazı riskler alacağını düşünen tecrübeli teknik adam, böylece kendileri için boş alanların oluşacağı düşüncesinde. Bu durum karşısında Fatih Terim, hızlı oyuncuları ile sonuca gitmeyi ve kazanmayı hedefliyor.

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  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 11:41
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