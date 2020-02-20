Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi hızlı hücumlarla yıkmak istiyor
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak dev derbi mücadelesi öncesi Galatasaray planını belirledi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin hızlı hücumlar karşısında yaşadığı sorunun üzerine giderek, derbide avantaj sağlamak istiyor.
Galatasaray'ın derbideki stratejisi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 20 yıldır süren Kadıköy'de galibiyet hasretine, hızlı futboluyla son vermek isteyecek.
Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim ve kurmaylarının yaptığı analizlerde Fenerbahçe'nin hızlı ataklar karşısında yaşadığı problem üzerinde durdukları öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin son olarak Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçta yediği golleri mercek altına alan sarı-kırmızılı teknik heyet, Fenerbahçe'yi benzer bir plan ile yıkma hedefinde. Bu nedenle tempolu ve hızlı oyuncuları tercih edecek olan Terim, set hücumlarından ziyade bu tarz hücumları benimsiyor.
Fenerbahçe karşısında mümkün olduğunca hızlı oynamaları gerektiğine futbolcularına anlatacak olan Terim'in bu şekilde topu da rakibine bırakması bekleniyor.
HIZLI İSİMLERLE SONUCA GİTMEYİ HEDEFLİYOR
Fenerbahçe'nin mutlak kazanmak zorunda olması nedeniyle bazı riskler alacağını düşünen tecrübeli teknik adam, böylece kendileri için boş alanların oluşacağı düşüncesinde. Bu durum karşısında Fatih Terim, hızlı oyuncuları ile sonuca gitmeyi ve kazanmayı hedefliyor.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 11:41
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi hızlı hücumlarla yıkmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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