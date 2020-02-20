Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şaşırtan üstünlük
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, bu kulvarda rakibi karşısında Kadıköy'de son 20 maçta galibiyet yüzü göremedi. Galibiyet hasretine son vermek isteyen sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda sadece 18 dakika skor üstünlüğü yakalayabildi.
Kadıköy'de rakibine ligde 20 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda önemli ve geçilmesi zor bir istatistiğe de imza attı. 2000-2001 sezonuyla başlayan söz konusu periyotta toplam 1800 dakikayı kapsayan 20 lig maçında, sarı-lacivertli ekip, 928 dakikalık süreyi skor olarak önde oynarken, 853 dakikada ise oyunda eşitlik hakim oldu.
Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine galibiyet göstermediği bu maçlarda 38 gol atarken, sarı-kırmızılılar 10 golle karşılık verebildi.
ÜÇ MAÇTA ÖNE GEÇEBİLDİ
Galatasaray, Kadıköy'de kazanamadığı son 20 lig maçında sadece 3 kez öne geçebildi, bunlarda da 5, 8 ve 5 dakika üstün kalabildi.
Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe karşısında 5 dakikayı galip oynadığı maçı 4-1 kaybetti. Ligin 10. haftasındaki mücadelede 2. dakikada Cassio Lincoln'ün golüyle 1-0'lık üstünlük yakalayan Galatasaray karşısında 7. dakikada Selçuk Şahin'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Emre Aşık'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçip, 48. dakikada Diego Lugano, 89. dakikada da Deivid de Souza'nın golleriyle sonuca gitmişti.
Galatasaray, 2012-2013 sezonunda ise 33. haftada 25. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçı, Fenerbahçe'nin 33. ve 36. dakikada Pierre Webo ile bulduğu gollerle 2-1 kaybetmişti.
Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Kadıköy'de oynanan derbinin 66. dakikasında Henry Onyekuru'nun golüyle öne geçti. Müsabaka, 71. dakikada Eljif Elmas'ın attığı golle beraberliği yakaladı ve derbi bu skorla sona erdi.
SON 20 MAÇIN SKORLARI VE GOLLERİ
Süper Lig'de iki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan son 20 maçın skorları, golü atan oyuncular ve gol dakikaları şöyle:
|Sezon
|Skor
|Gollerin dakikaları ve gol atan futbolcular (FB-GS)
|2000-2001
|2 - 1
|12 Ali Güneş, 52 Yusuf Şimşek / 75 Suat Kaya
|2001-2002
|1 - 0
|
27 Milan Rapaiç
|2002-2003
|6 - 0
|9 Tuncay Şanlı, 38 Ariel Ortega, 68 ve 75 Serhat Akın, 78 Ceyhun Eriş, 86 Ümit Özat
|2003-2004
|2 - 1
|17 Mert Nobre, 85 Mehmet Yozgatlı / 28 Ömer Erdoğan
|2004-2005
|1 - 0
|64 Mert Nobre
|2005-2006
|4 - 0
|12 Stephen Appiah, 20 Fabio Luciano, 69 Alex de Souza, 78 Nicolas Anelka
|2006-2007
|2 - 1
|24 Alex de Souza, 25 Mateja Kezman / 54 Ümit Karan
|2007-2008
|2 - 0
|5 Semih Şentürk, 56 Deivid de Souza
|2008-2009
|4 - 1
|7 Selçuk Şahin, 48 Diego Lugano, 89 Deivid de Souza/ 2 Cassio Lincoln, 28 Emre Aşık (KK)
|2009-2010
|3 - 1
|13, 55 Alex de Souza, 89 Daniel Güiza / 58 Hakan Balta
|2010-2011
|0 - 0
|-
|2011-2012
|2 - 2
|10 Moussa Sow, 16 Alex de Souza / 36 Johan Elmander, 83 Hakan Balta
|2011-2012
|0 - 0
|-
|2012-2013
|2 - 1
|33, 36 Pierre Webo / 25 Burak Yılmaz
|2013-2014
|2 - 0
|23 Emre Belözoğlu, 66 Cristian Baroni
|2014-2015
|1 - 0
|81 Dirk Kuyt
|2015-2016
|1 - 1
|37 Diego Ribas / 83 Olcan Adın
|2016-2017
|2 - 0
|45 ve 78 Robin Van Persie
|2017-2018
|0 - 0
|-
|2018-2019
|1 - 1
|66 Henry Onyekuru / 71 Eljif Elmas
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şaşırtan üstünlük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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